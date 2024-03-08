Haberler UEFA Avrupa Ligi Karabağ tarih yazıyordu

Karabağ tarih yazıyordu

Azerbaycan ekibi, Bundesliga lideri Leverkusen önünde 2-0’ı buldu, 90+2’de galibiyeti kaçırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Karabağ tarih yazıyordu

Avrupa'da dün iki kulvarda Son 16 Turu heyecanı yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde gözümüz Kardeş Azerbaycan'ın temsilcisi Karabağ'daydı. Gurbanov'ın öğrencileri Bundesliga lideri Leverkusen önünde 26'da Benzia ve 45+2'de Juninho ile 2-0'ı buldu. Ancak Leverkusen 71'de Wirtz ve 90+2'de Schick ile skoru 2-2 yaptı. 35 maçtır Leverkusen'i elinden kaçıran Karabağ, tur şansını rövanşa bıraktı. Dünün diğer sonuçları şöyle: AVRUPA LİGİ: S.Prag-Liverpool: 1-5, Roma- Brighton: 4-0, Benfica-Rangers: 2-2, Milan-Slavia Prag: 4-2, Freiburg- West Ham: 1-0, Marsilya-Villarreal: 4-0, UEFA Konferans LİGİ: Olympiakos-M.Tel Aviv: 1-4, Ajax-A.Villa: 0-0, Molde-C.Brugge: 2-1, Sturm Graz-Lille: 0-3, Servette- V.Plzen: 0-0, M.Haifa-Fiorentina: 3-4, D.Zagreb-PAOK: 2-0.

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