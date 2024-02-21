Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE