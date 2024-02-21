AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI | UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli olan Cimbom'un Sparta Prag'ı elemesi halinde son 16 turu rakibi belli olacak. Avrupa Ligi'nde kura çekim tarihini araştıran futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Play-off turu tamamlandıktan sonra kura çekimi 23 Şubat cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Liverpool
- West Ham United
- Brighton
- Rangers
- Atalanta
- Villarreal
- Slavia Prag
- Bayer Leverkusen