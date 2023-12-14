Haberler UEFA Avrupa Ligi Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:40
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Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Villarreal maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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