Brighton - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brighton - Marsilya maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Brighton ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Marsilya maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.