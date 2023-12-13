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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 5 puanla üçüncü bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekiminin tarihini merak ediyor. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 08:31 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:01
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI | UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 58. dakikada Lukas Lerager'in golüyle 1-0 mağlup bitirdi. Sarı kırmızılılar grupta topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli olan Cimbom'un katılacağı Avrupa Ligi'nde kura çekim tarihini araştıran futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak. Takımımız UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek. Eşleşmeler belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kopenhag'a mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek. Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

⚽Freiburg / West Ham

⚽Marsilya / Brighton

⚽Betis / Rangers / Sparta Prag

⚽Sporting Lizbom

⚽Toulouse / U. St. Gilloise

⚽Rennes / Villarreal

⚽Slavia Prag / Roma

⚽Karabağ / Molde

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