Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Villarreal maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Villarreal maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.