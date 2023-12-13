Haberler UEFA Avrupa Ligi Brighton - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brighton - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Brighton ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Brighton - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:34 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:40
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Brighton - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brighton - Marsilya maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Brighton ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Marsilya maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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