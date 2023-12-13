Aris Limassol - Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Aris Limassol - Sparta Prag maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aris Limassol ile Sparta Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris Limassol - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARİS LİMASSOL - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aris Limassol - Sparta Prag maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.