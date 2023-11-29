Maccabi Haifa - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Haifa - Rennes maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Haifa ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ HAİFA - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Rennes maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.