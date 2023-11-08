Toulouse - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Toulouse - Liverpool maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Toulouse ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Liverpool maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.