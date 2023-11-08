Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Panathinaikos maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Panathinaikos maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.