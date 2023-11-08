Haberler UEFA Avrupa Ligi Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 14:00
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Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Panathinaikos maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Panathinaikos maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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