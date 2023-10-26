Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Karadağ maçını canlı izlemek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Karadağ maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.