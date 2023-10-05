Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:01
Marsilya - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Brighton maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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