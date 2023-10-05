Maccabi Haifa - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Haifa - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Haifa ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ HAİFA - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Panathinaikos maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.