Liverpool - Saint-Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Liverpool - Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Saint-Gilloise maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.