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Liverpool - Saint-Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Liverpool - Saint-Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:40
Liverpool - Saint-Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Liverpool - Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Saint-Gilloise maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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