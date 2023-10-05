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İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonunun 2. haftası geride kaldı. 2. hafta 4 grupta toplam 8 maç oynandı. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 00:32
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonunun 2. haftası 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0

Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0

Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0

Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0

Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0

Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2

Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

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