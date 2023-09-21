Sturm Graz - Sporting maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sturm Graz - Sporting maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu'nda Sturm Graz ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Sporting maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.