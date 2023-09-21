SERVETTE - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE | Servette Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Servette - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda Servette ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Servette - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SERVETTE GENEVA - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

Servette - Slavia Prag maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.