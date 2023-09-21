Haberler UEFA Avrupa Ligi RENNES - MACCABI HAIFA CANLI İZLE | Rennes Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?| UEFA Avrupa Ligi

RENNES - MACCABI HAIFA CANLI İZLE | Rennes Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?| UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. F Grubu'nun ilk maçında Fransız ekibi Rennes sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı konuk edecek. İki takımın da hedefi gruplara galibiyetle başlamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki; Rennes-Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:40
RENNES - MACCABI HAIFA CANLI İZLE | Rennes Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?| UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... F Grubu'nda Rennes ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - MACCABI HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Maccabi Haifa maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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