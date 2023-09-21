LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

LASK Linz - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu'nda LASK Linz ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LASK Linz-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz - Liverpool maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.