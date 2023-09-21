Haberler UEFA Avrupa Ligi LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; LASK Linz-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:25 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:21
LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

LASK Linz - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu'nda LASK Linz ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LASK Linz-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz - Liverpool maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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