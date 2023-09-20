Haberler UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz - Sporting maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Sturm Graz - Sporting maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz sahasında Portekiz temsilcisi Sporting'i konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Sturm Graz-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:22 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:40
Sturm Graz - Sporting maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Sturm Graz - Sporting maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu'nda Sturm Graz ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Sporting maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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