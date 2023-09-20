Haberler UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Sparta Prag ile Backa Topola karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; West Ham United - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:00
Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Aris Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Sparta Prag ile Aris Limassol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTA PRAG - ARIS LIMASSOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag - Aris Limassol maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak.

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