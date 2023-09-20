Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Aris Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Sparta Prag ile Aris Limassol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTA PRAG - ARIS LIMASSOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag - Aris Limassol maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak.