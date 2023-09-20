Haberler UEFA Avrupa Ligi Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Rangers ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:00
Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rangers - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Rangers ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RANGERS - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rangers - Real Betis maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de ve TV 8.5'da canlı yayınlanacak.

DİĞER
Galatasaray Kopenhag maçı CANLI İZLE linki | EXXEN canlı maç izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı canlı yayın izle
Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı! Ateşkes! Ermeni ayrılıkçılar silah bırakıyor... | BÖLGEDE SON DURUM
Ünlü teknik adam A Milli Takım için İstanbul'da!
İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta?
Ajax - Marsilya maçı ne saat kaçta?
ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
TV 8,5 CANLI İZLE
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafael Nadal'a göre tarihin en iyisi... Rafael Nadal'a göre tarihin en iyisi... 15:45
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 15:45
Ünlü teknik adam A Milli Takım için İstanbul'da! Ünlü teknik adam A Milli Takım için İstanbul'da! 15:39
Olaylı Hazırlık maçında genç yıldıza tekme... Olaylı Hazırlık maçında genç yıldıza tekme... 15:34
A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi! A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi! 15:18
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 15:14
Daha Eski
Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta? Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta? 15:08
G.Saray - Kopenhag maçı saat kaçta? G.Saray - Kopenhag maçı saat kaçta? 15:04
Galatasaray Kopenhag'a mağlup oldu! Galatasaray Kopenhag'a mağlup oldu! 15:00
Rangers - Real Betis maçı saat kaçta? Rangers - Real Betis maçı saat kaçta? 15:00
Karabağ - Molde maçı saat kaçta? Karabağ - Molde maçı saat kaçta? 14:45
Servette - Slavia Prag maçı saat kaçta? Servette - Slavia Prag maçı saat kaçta? 14:29