Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rangers - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Rangers ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RANGERS - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rangers - Real Betis maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de ve TV 8.5'da canlı yayınlanacak.