Panathinaikos - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Panathinaikos - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... F Grubu'nda Panathinaikos ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Villarreal maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.