Haberler UEFA Avrupa Ligi LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; LASK Linz-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:25
LASK Linz - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

LASK Linz - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu'nda LASK Linz ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LASK Linz-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz - Liverpool maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
EXXEN canlı izle! 20 Eylül 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ve Galatasaray - Kopenhag canlı yayın Exxenspor ekranlarında! İşte EXXEN canlı maç izle
Meral Akşener açıkladı: İyi Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale oldu
Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu!
İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panathinaikos - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?
Rennes - M. Haifa maçı ne zaman, saat kaçta?
ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
TV 8,5 CANLI İZLE
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 16:57
Tottenham'da sakatlık! Sezonu kapattı... Tottenham'da sakatlık! Sezonu kapattı... 16:54
G.Saray'lıları kızdıracak sözler! G.Saray'lıları kızdıracak sözler! 16:45
6. haftanın hakemleri belli oldu! 6. haftanın hakemleri belli oldu! 16:36
Xavi: İlkay bize cennetten gönderildi Xavi: İlkay bize cennetten gönderildi 16:12
Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta? Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:11
Daha Eski
Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu! Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu! 15:59
Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı! 15:57
Rafael Nadal'a göre tarihin en iyisi... Rafael Nadal'a göre tarihin en iyisi... 15:45
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 15:45
Ünlü teknik adam A Milli Takım için İstanbul'da! Ünlü teknik adam A Milli Takım için İstanbul'da! 15:39
Olaylı Hazırlık maçında genç yıldıza tekme... Olaylı Hazırlık maçında genç yıldıza tekme... 15:34