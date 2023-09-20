Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Ajax ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AJAX - MARSILYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Marsilya maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.