Haberler UEFA Avrupa Ligi Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Ajax ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:10
Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Ajax ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AJAX - MARSILYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Marsilya maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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