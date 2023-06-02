Mourinho otoparkta hakemlere küfretti!

Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'da teknik direktör Mourinho, maç içerisinde adeta çılgına döndü. Mourinho, final sonrasında otoparkta maçın hakemi Anthony Taylor'ı bekledi. Hakemden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Taylor'a küfürler yağdırdı.
Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'da teknik direktör Mourinho, maç içiresinde adeta çılgına döndü. Mourinho, final sonrasında otoparkta maçın hakemi Anthony Taylor'ı bekledi. Hakemden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Taylor'a küfürler yağdırdı.