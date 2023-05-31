Haberler UEFA Avrupa Ligi SEVİLLA ROMA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVİLLA ROMA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ve Jose Mourinho yönetimindeki Roma final maçında karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Puskas Stadyumu'nda oynanacak final maçında İngiliz hakem Anthony Taylor görev yapacak. Sevilla - Roma maçını canlı şifresiz izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:01 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:10
SEVİLLA ROMA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak diliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Roma maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

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