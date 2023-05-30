Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Sevilla - Roma maçıyla sürüyor. Final maçında iki ekip de kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:40
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak diliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Roma maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

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