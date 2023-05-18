Haberler UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Bayer Leverkusen - Roma maçıyla sürüyor. Yarı final rövanş maçında iki ekip de finale adını yazdırmak için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30
Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Bayer Leverkusen ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Roma maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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