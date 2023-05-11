Roma - Leverkusen / Juventus - Sevilla (UEFA Avrupa Ligi - CANLI) | Fiorentina - Basel / West Ham United - AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi - CANLI)

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Roma - Leverkusen ve Juventus - Sevilla kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina - Basel ile West Ham United - AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

JUVENTUS - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Juventus - Sevilla maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

👉JUVENTUS SEVILLA MAÇI CANLI İZLE📺

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Roma - Bayer Leverkusen maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanıyor.

Roma - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIORENTINA - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fiorentina - Basel maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

Fiorentina - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

WEST HAM UNITED - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

West Ham United - AZ Alkmaar maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanıyor.

West Ham United - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...