Haberler UEFA Avrupa Ligi JUVENTUS SEVILLA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Juventus - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS SEVILLA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Juventus - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus ile Sevilla yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 09:53 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 10:00
JUVENTUS SEVILLA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Juventus - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Juventus ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Sevilla maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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