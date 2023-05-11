Final aşkına

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi yarı final ilk maçları bugün oynanacak. Daha önce 3 kez şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın Juventus takımı, 6 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacak. İlk şampiyonluğu hedefleyen İtalyan ekibi Roma ise 1998'de kupayı kazanan Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i konuk edecek.



4 ÜLKE KUPANIN PEŞİNDE

Konferans Ligi yarı finalinde, İngiltere, İtalya, İsviçre ve Hollanda ekipleri mücadele edecek. Başakşehir'le aynı grupta yer alan Son 16'da Sivas'ı eleyen İtalya'dan Fiorentina, Son 16 play-off'ta Trabzon'u saf dışı bırakan İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak. Diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını konuk edecek.