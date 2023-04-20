Haberler UEFA Avrupa Ligi Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Saint-Gilloise ile Bayer Leverkusen çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 13:52
Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Saint-Gilloise ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAİNT-GİLLOİSE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den ihanet açıklaması! Boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu! Meğer Oğuzhan Koç ile...
Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Feyenoord maçı saat kaçta?
Sporting - Juventus maçı saat kaçta?
Bayrama özel resimli, dualı cuma mesajları 202
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram menüsü 2023 - Bayram özel yemekler
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... 13:38
NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown oldu NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown oldu 13:17
Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı 13:16
Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar 13:06
Torreira'yı istiyorlar! Önerilecek rakam... Torreira'yı istiyorlar! Önerilecek rakam... 12:27
Roma - Feyenoord maçı saat kaçta? Roma - Feyenoord maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 12:08
Cem Bölükbaşı Super Formula'daki 3. yarışına çıkıyor Cem Bölükbaşı Super Formula'daki 3. yarışına çıkıyor 11:59
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 11:58
Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler 11:54
Sporting - Juventus maçı saat kaçta? Sporting - Juventus maçı saat kaçta? 11:50
Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? 11:45