Manchester United - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Manchester United ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Sevilla maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER UNITED - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea; Dalot, Varane, L Martinez, Malacia; Casemiro, Fred, Fernandes; Antony, Martial, Sancho

Sevilla

Bono; Montiel, Bade, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri