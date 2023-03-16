Real Betis - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Real Betis - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Betis ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Manchester United maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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