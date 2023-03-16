Freiburg - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Freiburg - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Freiburg ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREİBURG - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Juventus maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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