Arsenal - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Arsenal - Sporting maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Arsenal ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Sporting maçı 16 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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