Rennes - Shakhtar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rennes - Shakhtar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Rennes ile Shakhtar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Shakhtar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - SHAKHTAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Shakhtar maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.