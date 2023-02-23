Midtjylland - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Midtjylland - Sporting maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Midtjylland ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Midtjylland - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDTJYLLAND - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Midtjylland - Sporting maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.