Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United 2-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester United 2-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester United sahasında Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 01:27
Manchester United 2-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Manchester United ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı ve tolamda 4-3'lük skoru elde ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Maçın 18. dakikasında Lewandowski'nin penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapatan Barcelona'ya Manchester United'ın cevabı 47'de Fred ile oldu. 73. dakikada Antony Manchester United'ı öne geçirirken İngiliz devi toplamda 4-3'lük skora ulaşmayı başardı.

Bu sonuçla Manchester United son 16 turuna yükselirken La Liga'nın lideri Barcelona ise bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.
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