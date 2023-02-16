Ajax - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Ajax lle Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Union Berlin maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.