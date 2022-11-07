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Xavi'den Barcelona Manchester United eşleşmesi yorumu

UEFA Avrupa Ligi'nde play off eşleşmeleri belli oldu. Kupanın favorilerinden Barcelona ile Manchester United eşleşti. Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi, kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 18:12
Xavi'den Barcelona Manchester United eşleşmesi yorumu

UEFA Avrupa Ligi'nde play off eşleşmeleri belli oldu. Kupanın favorilerinden Barcelona ile Manchester United eşleşti. Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi, kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizi acımasız olarak nitelendirdim, bu oyundaki sorunlarla ilgiliydi. Ama kuralarda gerçekten şanssızız. Her zaman en zor kurayı Barcelona çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Savaşacağız. Kağıt üzerinde güçlü bir rakibe karşı oynanacak maçlarda futbolcular daha motive olacaklardır" diyen genç teknik adam, "Barcelona, Avrupa Ligi'ni kazanmak zorunda mı?" sorusuna ise, "Bu bir meydan okuma. Barcelona, bu kupayı hiç kazanmadı ve bunun için mücadele edeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok" diye karşılık verdi.

Xavi, kura ile ilgili son olarak, "Benim için bir sorun yok. Kura böyle çıktı. Bazen en iyiye karşı oynamak bir artıdır. Manchester United maçları bizim için bir meydan okuma olacak" dedi.

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