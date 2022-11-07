UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Barcelona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting Lizbon-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlin

Bayer Leverkusen-Monaco

Salzburg-Roma

Sevilla-PSV

AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:

Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş