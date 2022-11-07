UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi.
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER
Barcelona-Manchester United
Juventus-Nantes
Sporting Lizbon-Midtjylland
Shakhtar Donetsk-Rennes
Ajax-Union Berlin
Bayer Leverkusen-Monaco
Salzburg-Roma
Sevilla-PSV
AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:
Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş