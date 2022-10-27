Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sturm Graz - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Feyenoord maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

STURM GRAZ - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sturm Graz: Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierlander; Horvat, Boving, Emegha

Feyenoord: Bijlow; Hancko, Rasmussen, Trauner, Pedersen; Kokcu, Timber, Geertruida; Szymanski, Danilo, Jahanbakhsh