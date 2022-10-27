Haberler UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz ile Feyenoord karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:11 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:30
Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sturm Graz - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Feyenoord maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

STURM GRAZ - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sturm Graz: Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierlander; Horvat, Boving, Emegha

Feyenoord: Bijlow; Hancko, Rasmussen, Trauner, Pedersen; Kokcu, Timber, Geertruida; Szymanski, Danilo, Jahanbakhsh

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