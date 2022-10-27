Haberler UEFA Avrupa Ligi Rennes'de Doğan Alemdar oyuna girdi!

Rennes'de Doğan Alemdar oyuna girdi!

Fenerbahçe'nin Rennes'i konuk ettiği Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Kayserispor'dan Fransız ekibine transfer olan Doğan Alemdar oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 21:04
Rennes'de Doğan Alemdar oyuna girdi!

Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe'nin Fransız temsilcisi Rennes'i konuk ettiği mücadelede Türk file bekçisi Doğan Alemdar oyuna dahil oldu.

Kafasına aldığı darbe sonrası oyunda devam edemeyen Manda'nda'nın yerine 19 yaşındaki file bekçisi 52. dakikada oyuna alındı.

Doğan Alemdar, 27 Ağustos 2021'de 3 milyon 500 bin euro karşılığında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olmuştu.

1.92 boyundaki genç kaleci, Fransa Ligue 1'de bu sezon 3 maçta görev almış, 225 dakika sahada kalmış ve kalesinde 4 gol görmüştü.

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