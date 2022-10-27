Haberler UEFA Avrupa Ligi Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes ile Qarabağ karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:41 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:01
Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nantes - Qarabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes ile Qarabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - QARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Qarabağ maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

NANTES - QARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lafont; Appiah, Girotto, Pallios, Merlin; Chirivella, Sissoko, Moutoussamy; Blas, Ganago, Simon

Qarabag: Gugeshashvili; Vesovic, Mustafazada, Guseynov, Cafarguliyev; Qarayev, Richard; Kady, Zoubir; Sheydayev, Kwabena

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