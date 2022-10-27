Haberler UEFA Avrupa Ligi Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Midtjylland karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:30
Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Midtjylland maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LAZIO - MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Marusic; Alberto, Cataldi, Basic; Cancellieri, Anderson, Zaccagni

FC Midtjylland: Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Dreyer, Kaba, Sisto

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