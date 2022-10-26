Haberler UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Kızılyıldız TS maçı ne zaman? - UEFA Avrupa Ligi

Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Kızılyıldız TS maçı ne zaman? - UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Son karşılaşmasında Monaco'yu 4 gol ile geçen bordo mavililer kazanmak ve tarafarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:40
Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Kızılyıldız TS maçı ne zaman? - UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan Trabzonspor, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

YÜZÜNCÜ MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kızılyıldız maçıyla birlikte yüzüncü maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı Spor toto Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig Play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Avcı, Süper Lig'de Trabzon'da oynanan Giresunspor maçını ise trübünden yönetti.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulllah Avcı, Karadeniz ekibinin başında çıkacağı yüzüncü maçında Kızılyıldız takımı ile karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında dalya diyeceği haftada hem gruptaki iddasını sürdürmek hem de Avrupa'da Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Karadeniz ekibinin başında Avrupa'da dış sahada oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Avcı, gruptaki iddasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda ise ilk galibiyetini almak istiyor.
Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor'un Avrupa'da oynadığı dış saha maçları:
Molde-Trabzonspor: 1-1
Roma-Trabzonspor:3-0
FC Kopenhang-Trabzonspor:2-1
Ferencvaros-Trabzonspor:3-2
Monaco-Trabzonspor:3-1

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.

AVRUPA KUPASI MAÇLARI

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken 1 gol yedi.

DIŞ SAHADA 19 GOL

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.

Trabzonspor, Avrupa'daki 3 deplasman maçında da 8 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 9 lig ve Avrupa karşılaşmasında kalesinde 19 gol gördü.

GEÇEN SEZON 6 GOL YEMİŞTİ

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti.

Bordo-mavililer, geçen sezon 5 maçta 6 gol yerken bu sezon kalesinde 4 gol daha az gördü.

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